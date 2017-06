New York - Die Standardwerte-Indizes an der Wall Street haben ihre Rekordjagd am Montag in einem weltweit freundlichen Aktienmarktumfeld fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 21'500 Punkten. Zuletzt notierte er 0,54 Prozent im Plus bei 21 500,29 Zählern. Der marktbreite S&P-500-Index markierte ebenfalls einen Rekord und stieg um zuletzt 0,75 Prozent auf 2451,36 Zähler.

Bereits in Asien und Europa ging es nach oben. Hier stimmte der Wahlsieg des Lagers des reformwilligen neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Anleger optimistisch. Für Rückenwind am Gesamtmarkt sorgte auch eine wieder bessere Stimmung bei US-Technologiewerten. Diese hatten in der vergangenen Woche unter einer Skepsis über das bereits erreichte Bewertungsniveau gelitten. Der technologielastige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...