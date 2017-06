Brüssel - Mit versöhnlichen Worten aber ohne inhaltliche Fortschritte haben die Brexit-Gespräche zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union begonnen. Das angekündigte britische Angebot an EU-Bürger im Vereinigten Königreich liege auch noch nicht vor, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montagnachmittag von Diplomaten. Die erste Runde sollte vor allem Vertrauen zwischen EU-Unterhändler Michel Barnier und Brexit-Minister David Davis aufbauen, hiess es.

Beide versprachen am Morgen vor ihrem ersten Treffen konstruktive Gespräche über den britischen EU-Austritt. "Uns verbindet mehr als uns trennt", sagte Davis. Barnier drang darauf, der vom Brexit verursachten Unsicherheit so schnell wie möglich entgegenzuwirken. Kanzlerin Angela Merkel erinnerte in Berlin daran, dass es am ersten Verhandlungstag noch zu früh sei, über den Ausgang zu spekulieren. Wichtig sei Einigkeit der 27 bleibenden EU-Mitglieder.

Eckpunkte

Am 23. Juni 2016 hatte eine Mehrheit der britischen Wähler dafür votiert, die EU nach mehr als 40 Jahren zu verlassen. Ende März beantragte Premierministerin Theresa May offiziell den Austritt. Damit begann die Frist bis Ende März 2019, um einen Vertrag über die Trennung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...