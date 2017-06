Kaarst (ots) - Der mittelständische Energieversorger gas.de setzt sein Engagement für soziale und umweltorientierte Hilfsprojekte fort und spendet 50.000 Euro an die Deutsche Welthungerhilfe.



Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland und kämpft dafür, Hunger und Armut zu besiegen. Das Ziel: überall dort, wo die Welthungerhilfe arbeitet, soll der Hunger bis zum Jahr 2030 beendet werden. Die Hilfe reicht dabei von der schnellen Katastrophenhilfe bis zu langfristig angelegten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Seit der Gründung 1962 förderte die Welthungerhilfe mehr als 8.000 Auslandsprojekte mit rund 3,27 Milliarden Euro.



Als Energieversorger nimmt gas.de seine besondere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft ernst und unterstützt deshalb regelmäßig regionale und internationale Projekte. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem die Hilfsorganisationen "Ein Herz für Kinder" und "Ärzte ohne Grenzen" mit Unternehmensspenden unterstützt. Neben sozialen Projekten setzt sich gas.de darüber hinaus für umweltbewusste und nachhaltige Produkte ein. Über die Marke "Grünwelt Energie" entscheiden sich derzeit 9 von 10 Kunden für einen klimaneutralen Gastarif. Gemeinsam mit den Kunden leistet das Unternehmen damit einen Beitrag zur Reduzierung von klimaschädlichen CO2-Emissionen.



Das dauerhafte Engagement des Unternehmens für Umwelt und Soziales wird von Kunden positiv aufgenommen: In aktuellen Kundenbefragungen würden 90% der Kunden die Marke Grünwelt Energie weiterempfehlen(1).



(1) lt. Kunden-Befragung des Verbraucherportals Check24.de, Stand Juni 2017



gas.de ist Deutschlands preisgünstiger Gasversorger. Bekanntestes Produkt des Unternehmens ist die Marke "Grünwelt Energie", ein gemeinsames Angebot mit den Schwesterunternehmen Stromio GmbH und der Grünwelt Wärmestrom GmbH. Alle Gasprodukte von Grünwelt Energie sind CO2-neutral und zeichnen sich darüber hinaus durch ein besonders attraktives Preis-Leistungsverhältnis aus. Über die Internetseite www.gruenwelt.de können Gaskunden in ganz Deutschland einfach und sicher Ihre Ersparnis berechnen und den Wechsel zu Grünwelt Energie vollständig online beauftragen.



