Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mütter kennen die Leere, die entsteht, wenn Kinder das Nest verlassen. Auch die 17-jährige Holly (Emilia Bernsdorf) wird langsam flügge und geht in wenigen Wochen aufs College - ihre Mutter Lydia (Gesine Cukrowski) hat damit in "Katie Fforde: Mama allein zu Haus" so ihre Probleme. Der ZDF-"Herzkino"-Film entsteht seit Sonntag, 18. Juni 2017, in Boston und Umgebung. Neben Gesine Cukrowski und Emilia Bernsdorf stehen Oliver Mommsen, Tobias John von Freyend, Charles Brauer, Sandra Speichert und viele andere vor der Kamera. Regie führt Helmut Metzger nach dem Drehbuch von Elke Rössler.



Der bevorstehende Auszug ihrer Tochter Holly liegt Lydia schwer im Magen. Zum Glück wird die Schulpsychologin gerade sehr von einem aktuellen Fall in Anspruch genommen: Simon Lambert (Tobias John von Freyend) ist neu an der Schule und fällt sofort durch zerstörerisches Verhalten und Drogenmissbrauch auf. Außerdem hat er mit anderen Jungs eine Wette abgeschlossen: Wer am schnellsten die meisten Mädchen herumbekommt, gewinnt. Lydia wird plötzlich klar, dass er dabei auch ihre Tochter Holly im Visier hat - und die wirkt seit kurzem sehr verliebt. Lydia ist in der Bredouille: Ärztliche Schweigepflicht steht gegen mütterliche Fürsorge. In ihren Bemühungen, Simon zu helfen, gerät sie alsbald mit dessen Vater Peter (Oliver Mommsen) aneinander. Denn Peter hält von Familientherapien überhaupt nichts und lässt Lydia das auch deutlich spüren: Ohne Umschweife wirft er ihr vor, an einem akuten Empty-Nest-Syndrom zu leiden ...



Produziert wird "Katie Fforde: Mama allein zu Haus" im Auftrag des ZDF von Network Movie Hamburg (Produzentinnen: Jutta Lieck-Klenke und Sabine Jaspers, Producerin: Nina Tanneberger). Verena von Heereman ist die verantwortliche Redakteurin im ZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 14. Juli 2017, ein Sendetermin steht noch nicht fest.



https://herzkino.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/herzkino



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/katiefforde



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121