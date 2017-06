Cham, Schweiz (ots) -



WEARABLES OF TOMORROW Tommy Haas wird Botschafter des schweizerischen Unternehmens VEXATEC



Auf seiner Abschiedstournee überraschte Tommy Haas beim MercedesCup mit dem Triumph über Roger Federer. Weltklassetennis aus Deutschland trifft nun auch auf Smartwear aus der Schweiz - aber diesmal gewinnen beide Seiten: Im Rahmen des MercedesCup haben Tommy Haas und VEXATEC eine Partnerschaft vereinbart. "Ich freue mich, der erste in meinem Sport zu sein, der diese Innovation am eigenen Leib testen, nutzen und genießen darf!"



Haas wird dem Unternehmen bei der Weiterentwicklung des revolutionär-neuen "AGILITY SHIRTS" und der individuellen Anpassung auf den Tennissport zur Seite stehen. Der in Florida lebende ehemalige Weltranglisten-2. ist dabei der optimale Botschafter sowohl für den deutschen, als auch den europäischen und im Besonderen auch den US-Markt. Das Shirt bietet weltweit erstmals einen umfassenden Trackingansatz - über die klassische Werteerfassung von Geschwindigkeit oder Ausdauer, wie sie andere Wearables offerieren, weit hinaus. VEXATEC stattete sein Hightech-Produkt mit kleinsten textilen Sensoren aus, die über einen Transmitter direkt mit einer App kommunizieren und dem Nutzer so einen direkten Zugriff auf die Daten erlauben. Und das Alles bei bestem Tragekomfort, der durch seine Kompressionsfunktion zudem die Leistung steigert.



Auch andere Sportarten sind bereits mit hochkarätigen Testimonials im Team: So zählen aus dem Fußball Lothar Matthäus und Ex-Nationalspieler Torsten Frings zu den Partnern. Im Bereich Tennis profitieren die Spieler jedoch besonders von der 360-Grad-Technologie zur Erweiterung von Spielstärke, Agilität und Fitness. Das neuartige VEXATEC-Tracking setzt mit seinem "AGILITY SHIRT" neue Maßstäbe in den Bereichen Richtungswechsel, Seitwärtsbewegungen, Körperhaltung etc. Auf den Sportler individuell zugeschnittene Funktionen erlauben im Voll-Modus neben einem präzisen Permanent-EKG einen vollkommen neuartigen, breitgefächerten Tracking-Ansatz. Die Echtzeit-Datenübermittlung versorgt Spieler, Trainer, Ärzte sowie das gesamte Betreuerteam mit optimalen Steuerungspotentialen besonders im Trainingsbetrieb. Aber auch die Wettkampfsituation und -simulation helfen bei der Optimierung sämtlicher Abläufe und Leistungsparameter.



VEXATEC-Gründer Salvatore Gandolfo: "Wir kennen die Effekte und Funktionen aus dem Motorsport. Etwa die Formel1 arbeitet im Bereich der Telemetrie mit einer Datenmenge und Echtzeitdiagnostik, die unserem Ansatz sehr nahekommen. Das Neue an der Vexatec-Innovation ist die Kombination aus T-Shirt und Hightech. Das ist wirklich einzigartig! Und zum Glück hat Tommy Haas diesen Ansatz sofort begeistert aufgenommen."



Haas wird zwischen Wimbledon und den US-Open weitere Testläufe absolvieren und sowohl für sich als auch Nachfolgegenerationen wichtige Insides aus dem Tennissport einbringen. Und Gandolfo verspricht: «Egal, wie hart und wie lange Tommy trainieren will, wir sind bereit. Die Shirt- und Übertragungs-Technologie steht, und schweißtreibend darf es ruhig auch für uns Alle werden.» Denn: Das atmungsaktive Kompressionsshirt mit seinen Sensoren hat seine Funktionalität bereits im Langzeit Dauertest bewiesen, über 100 Waschgänge verminderten die Effektivität des Produktes nicht. Swiss Engineering, Swiss Made, Swiss Quality.



VEXATEC - das erste "AGILITY SHIRT" weltweit.



