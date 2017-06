Berlin (ots) - Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) kritisiert die mangelhafte Ausbildung der Lehrer in Ernährungsfragen. "Es gibt nur in sechs Bundesländern Lehrstühle, die sich mit der Ernährungswissenschaft beschäftigen", sagte Schmidt dem Tagesspiegel (Montagausgabe). "Die Ausbildung der Lehrer ist aber Voraussetzung für eine gute Ernährungsbildung", kritisierte der CSU-Politiker. Die Grundlagen guter Ernährung würden im Kindesalter gelegt, meint Schmidt. Deshalb habe er ein Institut für Kinderernährung am Max-Rubner-Institut eingerichtet. Doch Schmidt will mehr: "Wir brauchen unbedingt ein Schulfach Ernährungsbildung", sagte er dem Tagesspiegel.



