Berlin (ots) - Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie startet heute eine Kampagne über die Erfolge, die Herausforderungen und die gesellschaftliche Bedeutung ihres Faches - www.wir-sind-neurologie.de.



Das Absaugen von Blutgerinnseln aus dem Gehirn rettet Schlaganfallpatienten das Leben; Menschen mit Multiple Sklerose brauchen immer seltener einen Rollstuhl; Hirnschrittmacher und Operationen helfen Patienten mit Parkinson oder Epilepsie, bei denen Medikamente nicht mehr ausreichend wirken - Beispiele für die überzeugenden therapeutischen Erfolge der Neurologie in jüngster Zeit.



"Wir können heute viele neurologische Erkrankungen wirksam behandeln, gegen die Ärztegenerationen vor uns machtlos waren. Auf diese Errungenschaften dürfen wir stolz sein", sagt Professor Gereon R. Fink, Chefarzt der Neurologischen Universitätsklinik Köln und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN). Ab heute präsentiert die medizinische Fachgesellschaft ihre Disziplin erstmals mit einer Imagekampagne der breiten Öffentlichkeit. Mit dem Claim "Wir sind Neurologie." und mit der Website www.wir-sind-neurologie.de.



Neurologinnen und Neurologen sind Experten für das faszinierendste und gleichzeitig noch am wenigsten erforschte Organ des Menschen - das Gehirn. Zudem beschäftigen sich Neurologen mit Erkrankungen des Rückenmarks, des peripheren Nervensystems und von Muskeln. Die Neurologie hat das Potenzial, bisher unheilbare, chronische, schwere, persönlichkeitsverändernde, altersbedingte, weit verbreitete "Volkskrankheiten" und Tausende Seltene Erkrankungen zu erforschen, zu behandeln, aufzuhalten und in immer mehr Fällen auch zu heilen. Die Neurologie hat sich in nur 20 Jahren von einer fast ausschließlich diagnostizierenden zu einer therapierenden Medizin entwickelt, und damit zu einer der wichtigsten Säulen in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung.



Gesamte Pressemitteilung und Pressebilder auf www.wir-sind-neurologie.de/presse



Pressestelle der Deutschen Gesellschaft für Neurologie