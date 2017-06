Lieber Leser,

beim Kupferpreis spalten sich derzeit die Gemüter. Einige der Förderer erwarten noch in diesem Jahr ein Angebotsdefizit, wenn man nur die weltweite Produktion sowie die Nachfrage ohne vorübergehende Einflüsse betrachtet. Doch so einfach ist es in der Regel nicht. Und wie ich zuletzt in einem gesonderten Artikel dargelegt hatte, hängt das Angebot-Nachfrage-Verhältnis von weiteren Faktoren ab.

Die markttechnische Lage sah aber in der vergangenen ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...