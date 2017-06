Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat einen starken Start in die neue Woche hingelegt. Dank Rückenwind von den US-Börsen konnte der Leitindex SMI die zwischenzeitlich preisgegebene Marke von 9'000 Punkten am Nachmittag bequem wieder erobern. Zuvor hatten der freundliche Wochenstart in Asien und der Ausgang der Parlamentswahlen in Frankreich den Dividendenpapieren Schwung verliehen.

"Das Risiko einer möglichen Sommerkorrektur gegen die Chance einer sich wieder beschleunigenden Rally", ist das meistdiskutierte Thema im Handel, sagten Händler. Die Wahlen in Frankreich hätten jedenfalls Hoffnungen geweckt, dass der neue Präsident Emmanuel Macron seine geplanten Wirtschaftsreformen durchsetzen kann. Der Terminkalender war ansonsten zu Beginn der neuen Woche noch recht überschaubar.

Der Swiss Market Index (SMI) legte am Montag um 0,75% auf 9'030,30 Punkte zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, stieg um 0,85% auf 1'429,71 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,72% auf 10'289,08 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titel gingen 27 mit positiven Vorzeichen aus dem Tag, einer tiefer und zwei unverändert.

Credit Suisse stachen mit einem Kursplus von 3,4% hervor, nachdem die Bankentitel in der Vorwoche noch deutlich verloren hatten. Verschiedene Institute hatten nach dem erfolgreichen ...

