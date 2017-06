Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag zum US-Dollar gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1168 Dollar gehandelt und damit unter dem Niveau im frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1199 (Freitag: 1,1167) Dollar fest.

Auch der Franken büsste zum "Greenback" in der zweiten Handelshälfte an Wert ein und kostet aktuell noch 0,9740 CHF, dies nachdem der Kurs am frühen Nachmittag noch bis auf das Tagestief von 0,9695 CHF zurückgefallen war. Derweil steht der Euro zum Franken aktuell ...

