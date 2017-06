New York / London - Die Ölpreise haben am Montag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben und sind leicht gesunken. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 47,32 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um acht Cent auf 44,66 Dollar.

