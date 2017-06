ZÜRICH (Dow Jones)--Neue Rekordmarken der Wall Street und ein positiver Wahlausgang in Frankreich haben den schweizerischen Aktienmarkt am Montag beflügelt und den eidgenössischen Leitindex wieder über die Marke von 9.000 Punkten gehievt. In Europa feierten die Anleger die absolute Mehrheit der proeuropäischen Partei La Republique en Marche von Staatspräsident Emmanuel Macron bei den französischen Parlamentswahlen. "Es weht ein neuer politischer Wind in Europa. Macron kann mehr oder weniger durchregieren und sein Programm umsetzen. Er muss nicht so viele Kompromisse eingehen wie zu jener Zeit, als er noch Wirtschaftsminister war", sagte Marktstratege Vincent Juvyns von JP Morgan Asset Management. Auch in der Schweiz kam das gut an.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 9.030 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 55,62 (zuvor: 127,66) Millionen Aktien. Die Abwicklung des Verfalltages der Terminmärkte am Freitag sorgte für Eindeckungskäufe in einigen Branchen. Vor allem im Bankensektor sei dies zu spüren gewesen, hieß es im Handel. So legten Credit Suisse um 3,4 Prozent zu. Zudem gab es positive Analystenkommentare - so zum Beispiel von der Deutschen Bank. Der europäische Sektor stieg um 1,2 Prozent. Nach einer Zulassung in Europa legten Novartis um 1,4 Prozent zu. Die Titel des Börsenneulings Idorsia kletterten nach ihrem fulminanten Debüt am Freitag um weitere 5,9 Prozent. Nach der Übernahme von Actelion durch Johnson & Johnson war das Unternehmen ausgegliedert worden.

