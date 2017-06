FRANKFURT (BaFin) -

In Kürze wird das Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz (2. FiMaNoG) im Bundesgesetzblatt verkündet. Das Gesetz wird in weiten Teilen zum 3. Januar 2018 in Kraft treten und passt nationale Vorschriften im Bereich der Finanzmarktaufsicht an zahlreiche neue europäische Vorgaben an.

