Linz (pta032/19.06.2017/18:00) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten S&T AG, Industriezeile 35, 4021 Linz, Österreich



2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: Ennoconn Corporation Registrierter Sitz und Staat: New Taipei City, Taiwan



4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Ennoconn International Investment Co., Ltd. Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd.



5. Datum der Schwellenberührung 09.06.2017



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl Stimmrechte in Instrumente in in % (Summe Stimmrechte des % (Summe 7.a.) % (Summe 7.a. + 7.b.) Emittenten 7.b.1.+ 7.b.2.) neu 28,45 0,00 28,45 49.037.657 letzte 8,96 20,03 28,99 Mitteilung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen



a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)



ISIN absolut direkt absolut direkt in % zugerechnet in % (§ (§ 21 WpHG) zugerechnet (§ 22 (§ 21 WpHG) 22 WpHG) WpHG) AT0000A0E9W5 0 13.953.620 0,00 28,45 Summe: 13.953.620 28,45 b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrume Verfall Laufzeit absolut % nts Summe: b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art Fälligkeit Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in des / Verfall / Laufzeit oder absolut % Instr physische ument Abwicklung s Summe: 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen



Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen



Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %, wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder höher Ennoconn Corporation Ennoconn International Investment Co., Ltd. Ennoconn Investment 26,93 Holdings Co., Ltd. 9. Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG



Datum der Hauptversammlung: 27.06.2017



10. Sonstige Erläuterungen Ennoconn Corporation hält seit Eintragung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der S&T AG am 23.12.2016 4.383.620 Stück Aktien an S&T AG, wobei diese Aktien indirekt über die hundertprozentigen Tochtergesellschaften der Ennoconn Corporation, die Ennoconn International Investment Co., Ltd. (750.000 Stück) und die Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd. (3.633.620 Stück) gehalten werden. Wie bereits veröffentlicht, hat Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd. am 13.10.2016 einen aufschiebend bedingten Kauf- und Anteilsabtretungsvertrag mit Altaktionären der S&T AG über den Erwerb von insgesamt 9.800.000 Stück Aktien an S&T AG abgeschlossen. Von den aufschiebenden Bedingungen, unter denen dieser Erwerb stand, ist die letzte Bedingung der kartellrechtlichen Genehmigung durch die zuständigen Behörden nun erfüllt worden. Zudem haben die Parteien vereinbart, dass die FWIT Investmentbeteiligungs GmbH (ehemals KPRA Neunundzwanzigste Beteiligungs GmbH und künftig SCIT Investmentbeteiligungs GmbH) nun statt 1.650.000 Stück nur 1.420.000 Stück Aktien an der S&T AG an Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd. überträgt. Die Gesamtzahl der auf Grundlage des Kauf- und Abtretungsvertrags verkauften Aktien verringert sich somit geringfügig von 9.800.000 Stück um 230.000 Stück (rund 0,47%) auf 9.570.000 Stück Aktien (rund 19,52%) an der S&T AG. Mit Übertragung dieser Aktien hält Ennoconn Corporation unter Berücksichtigung der bereits derzeit gehaltenen Aktien indirekt insgesamt 13.953.620 (rund 28,45%) der stimmberechtigten Aktien der S&T AG. Es wurden somit die Beteiligungsschwellen von 10 vH, 15 vH, 20 vH, und 25 vH überschritten.



Größter Aktionär der Ennoconn Corporation ist die Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., die unter dem Namen Foxconn auftritt ("Foxconn"). Foxconn hält insbesondere über Baoxin International Investment Co., Ltd. rund 40% der Stimmrechte an Ennoconn Corporation, wobei Foxconn jedoch keinen beherrschenden Einfluss über Ennoconn ausübt.



