BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag in einem international freundlichen Umfeld zugelegt. Der Wahlerfolg für das Parteibündnis des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl in Frankreich stimmte die Anleger in Europa optimistisch. Sie hoffen auf wirtschaftsfreundliche Reformen, die die Konjunktur des Landes ankurbeln.

An der Warschauer Börse legte der Wig-30 um 1,23 Prozent auf 2686,61 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,94 Prozent auf 61 048 Punkte. Vor allem Energiewerte waren gefragt. Die Papiere von Grupa Lotos gewannen 3,5 Prozent und Energa zogen um 3,2 Prozent an. Die Papiere des Ölunternehmens PKN Orlen kletterten um 1,9 Prozent nach oben.

In den Blick rückte auch ein geplanter Börsengang. Nach gescheiterten Verkaufsgesprächen will die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) ihre polnische Tochter Raiffeisen Bank Polska an die Börse bringen.

In Budapest ging es für den ungarischen Leitindex Bux um 1,23 Prozent auf 35 948,41 Punkte nach oben. Unter den Schwergewichten verbuchten die Papiere des Ölkonzerns Mol ein Plus von 2,37 Prozent. Die Anteilscheine der OTP Bank gewannen 1,64 Prozent, MTelekom stiegen um 1,51 Prozent. Die Aktien des Pharmaunternehmens Gedeon Richter fielen hingegen um 0,83 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX erholte sich in Prag um 1,34 Prozent auf 1004,03 Punkte. Die Aktien der Erste Group stiegen um 2,5 Prozent und Komercni Banka rückten um 1,5 Prozent vor. Gegen den Branchentrend verloren Moneta Money Bank 0,6 Prozent. Im Energiebereich schlossen die CEZ-Papiere mit plus 0,5 Prozent. Die Telekomaktie O2 C.R. gewann 2,1 Prozent.

In Moskau knüpfte der RTS-Interfax-Index an seine Erholung vom Freitag an. Er startete mit einem Plus von 0,40 Prozent auf 998,34 Punkte in die neue Woche./ste/APA/mis/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0252 2017-06-19/18:36