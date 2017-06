Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Neue Rekordstände an Wall Street sowie das Ergebnis bei den Parlamentswahlen in Frankreich haben Europas Börsen zu Wochenbeginn Auftrieb verschafft. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron setzte sich überzeugend durch. "Macron wird einen unglaublich großen Spielraum haben, seine nationale Reformagenda voranzutreiben", sagte Elliot Hentov, Analyst bei State Street Global Advisors. Die Reformen dürften zu einer Ankurbelung der Investitionen und des Produktivitätswachstums in Frankreich führen und die Grundlage für gewagtere Reformen der Eurozone bilden.

Der DAX gewann 1,1 Prozent auf 12.889 Punkte und schloss damit in Nähe des Allzeithochs von 12.921. Für den Euro-Stoxx-50 ging es 1,0 Prozent auf 3.580 nach oben. In Paris stiegen die Kurse um 0,9 Prozent. Die Analysten von Sentix warnten allerdings vor einer zu großen Risikobereitschaft der Anleger. Die Bereitschaft steige, in Kleinstwerte zu investieren in der Hoffnung auf Kursgewinne. In der Vergangenheit war eine hohe Risikofreude oftmals ein Vorbote für nahende Korrekturen, hieß es.

Abwicklung vom Verfalltag und französische Aktien im Blick

Die Abwicklung des Verfalltages der Terminmärkte am Freitag sorgte für Eindeckungskäufe in einigen Branchen. Vor allem in Banken sei dies zu spüren gewesen, hieß es im Handel. So legten CS Group um 3,4 Prozent zu, Deutsche Bank 2,5 Prozent, Societe Generale 1,4 Prozent und BNP Paribas 1,6 Prozent. Der Sektor stieg 1,4 Prozent. Ob dieser positive Trend nachhaltig sei, sei daher zweifelhaft, meinten Händler. Allerdings könnten französische Aktien nach der Macron-Wahl noch länger favorisiert werden.

Auf Erholungskurs waren die Rohstoffaktien und Stahlwerte nach der jüngsten Schwächephase. Arcelormittal legten 3 Prozent zu, Thyssenkrupp um 2,5 Prozent. Minenwerte erholten sich: So stiegen etwa Anglo American 2 Prozent.

Philips sprangen gleich um 6,4 Prozent nach oben. "Der Markt setzt darauf, dass Daniel Loeb mit seinem Investment-Vehikel Third Point derzeit eine Position aufbaut", sagte ein Marktteilnehmer. Anschließend könnte Loeb dann Philips "aktivistisch" mitgestalten.

Stada verloren 0,9 Prozent - die Anleger haben weiter Zweifel, ob die geplante Übernahme durch Bain und Cinven zustande kommt.

Tauschoperationen aus RWE in Eon machten Marktteilnehmer für deren unterschiedliche Kursentwicklung verantwortlich. RWE schlossen in dem sehr festen Gesamtmarkt praktisch unverändert, Eon gewannen dagegen 1,5 Prozent. Die RWE-Aktie hat seit dem Jahreswechsel etwa 60 Prozent zugelegt, der Kurs von Eon nur etwa 30 Prozent. "Da setzen Marktteilnehmer nun auf eine Outperformance von Eon", sagte ein Händler. Zudem hatte Morgan Stanley RWE auf "Equalweight" von "Overweight" zurückgenommen, Eon dagegen auf "Overweight" von "Equalweight" erhöht.

Amazon-Schock sitzt im Nahrungssektor tief

Der Lebensmittelsektor knabberte weiter am Amazon-Schock. Nachdem Amazon den Kauf von Whole Foods für 13,7 Milliarden Dollar angekündigt hatte, waren die Aktien der Konkurrenten am Freitag scharf eingebrochen. Der Nahrungssektor in den USA war mit über 4 Prozent Minus der schwächste. Getroffen wurden davon auch europäische Konkurrenten wie Ahold Delhaize, die ein starkes US-Geschäft hat und deren Aktien in der Spitze um 9 Prozent einbrachen. Ahold gaben am Montag weitere 1,7 Prozent nach.

Für Kursgewinne bei Airbus und MTU sorgte die Luftfahrtmesse in Paris. "Der Markt setzt auf Vertragsabschlüsse auf der Pariser Air Show", sagte ein Händler. Airbus hat zuvor bereits ein, wie ein Händler sagte, Face-Lifting für den A380 angekündigt. Die Aktien legten 2,5 Prozent zu, MTU stiegen um 1,8 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.579,58 +35,70 +1,0% +8,8% Stoxx-50 3.223,09 +30,20 +0,9% +7,1% Stoxx-600 391,94 +3,34 +0,9% +8,4% XETRA-DAX 12.888,95 +136,22 +1,1% +12,3% FTSE-100 London 7.523,81 +60,27 +0,8% +5,3% CAC-40 Paris 5.310,72 +47,42 +0,9% +9,2% AEX Amsterdam 525,87 +5,20 +1,0% +8,8% ATHEX-20 Athen 2.172,25 +33,89 +1,6% +24,8% BEL-20 Bruessel 3.935,27 +26,84 +0,7% +9,1% BUX Budapest 35.948,41 +435,94 +1,2% +12,3% OMXH-25 Helsinki 4.139,81 +56,59 +1,4% +12,5% ISE NAT. 30 Istanbul 120.531,94 -652,99 -0,5% +26,2% OMXC-20 Kopenhagen 1.019,93 +14,87 +1,5% +15,4% PSI 20 Lissabon 5.273,97 +56,63 +1,1% +13,9% IBEX-35 Madrid 10.848,90 +89,50 +0,8% +16,0% FTSE-MIB Mailand 21.014,25 +73,52 +0,4% +9,3% RTS Moskau 998,34 +3,96 +0,4% -13,4% OBX Oslo 632,73 +5,85 +0,9% +2,4% PX-GLOB Prag 1.319,46 +19,17 +1,5% +10,1% OMXS-30 Stockholm 1.653,40 +17,46 +1,1% +9,0% WIG-20 Warschau 2.334,27 +29,77 +1,3% +19,8% ATX Wien 3.151,66 +49,47 +1,6% +20,4% SMI Zuerich 9.030,30 +67,01 +0,7% +9,9% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.23 Uhr Fr, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1162 -0,34% 1,1200 1,1194 +6,1% EUR/JPY 124,28 -0,06% 124,35 123,97 +1,1% EUR/CHF 1,0876 -0,28% 1,0906 1,0897 +1,5% EUR/GBP 0,8759 -0,13% 0,8770 1,1426 +2,8% USD/JPY 111,34 +0,28% 111,03 110,72 -4,8% GBP/USD 1,2744 -0,20% 1,2769 1,2796 +3,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,53 44,74 -0,5% -0,21 -21,6% Brent/ICE 47,16 47,37 -0,4% -0,21 -19,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.247,96 1.253,60 -0,4% -5,64 +8,4% Silber (Spot) 16,57 16,70 -0,8% -0,13 +4,0% Platin (Spot) 925,25 929,80 -0,5% -4,55 +2,4% Kupfer-Future 2,59 2,56 +0,9% +0,02 +2,7% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2017 12:09 ET (16:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.