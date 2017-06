NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung von Technologiewerten hat den US-Aktienmarkt zum Wochenstart angetrieben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 21 500 Punkten und schloss 0,68 Prozent höher bei 21 528,99 Zählern. Der marktbreite S&P-500-Index erreichte am Montag ebenfalls einen Rekord und stieg am Ende um 0,83 Prozent auf 2453,46 Punkte.

Der technologiewertelastige Index Nasdaq 100 erholte sich zum Wochenstart um 1,60 Prozent auf 5772,22 Punkte. Ihm fehlt noch ein Stück bis zu einem Rekord, nachdem zuletzt die Skepsis über teils hohe Bewertungen belastet hatte. Zum Wochenstart waren Aktien von Tech-Schwergewichten wie der Kommunikationsplattform Facebook , dem Online-Videodienst Netflix und der Google-Mutter Alphabet aber wieder gefragt. Die Papiere des iPhone-Konzerns Apple führten zudem den Dow Jones mit einem Plus von 2,86 Prozent an./mis/he

