FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PBY XFRA DE0006972508 PUBLITY AG NA O.N. 2.800 EUR

KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.054 EUR

TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.156 EUR

XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.036 EUR

S29 XFRA BE0003625366 SAPEC SA 150.000 EUR

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.087 EUR