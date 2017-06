FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PBY XETR DE0006972508 PUBLITY AG NA O.N. 2.800 EUR

RNL XETR FR0000131906 RENAULT INH. EO 3,81 3.150 EUR

4I1 XETR US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.928 EUR

TO2 XETR US8910921084 TORO CO DL1 0.156 EUR

KRN XETR DE0006335003 KRONES AG O.N. 1.550 EUR

COK XETR DE0005419105 CANCOM SE O.N. 0.500 EUR

WDI XETR DE0007472060 WIRECARD AG 0.160 EUR

DLX XETR DE000A0MZ4B0 DELIGNIT AG INH.O.N. 0.030 EUR