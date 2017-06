SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag nicht verändert. Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wie am Vortag 46,91 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte bei 44,20 Dollar.

Neue Spannungen zwischen wichtigen Förderstaaten am Persischen Golf konnten die Ölpreise am Morgen nicht nach oben treiben. Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben drei mutmaßliche iranische Soldaten festgenommen, die mit einem Boot in das Hoheitsgebiet des Königreiches eingedrungen und auf eine saudi-arabische Öl-Plattform zugesteuert seien.

Nach Einschätzung von Experten spielt das Überangebot an Rohöl weiterhin die entscheidende Rolle am Ölmarkt. Die Anleger warten daher auf neue Daten zu den US-Ölreserven, die am Abend und am Mittwoch auf dem Programm stehen./jkr/das

