DGAP-Media / 2017-06-20 / 07:00 *Cannabis Wheaton stellt Partner Curative Cannabis vor* *Pressemitteilung* *Vancouver, British Columbia, 20. Juni 2017 - Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE:CBW) ("Cannabis Wheaton", "CW"* oder das "*Unternehmen*") stellt ihren Partner 2368523 Ontario Limited (d/b/a Curative Cannabis) ("*Curative*") vor. Gemäß _Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations _("*ACMPR*") hat Curative einen Antrag eingereicht, um mit ihrer geplanten Anlage in Chatham-Kent, Ontario, (die "*Anlage*") ein lizenzierter Produzent zu werden. Curativs Anlage wird zum Zweck des Cannabisanbaus gebaut und wurde vom Expertenteam der Cascadia AC entworfen. Cascadia hat sich zu einer der führenden Planungs- und Konstruktionsfirmen in der kanadischen Cannabis-Branche entwickelt und hat an mehreren ACMPR-Anlagen in Kanada gearbeitet einschließlich der Planungs- und Bauleitung des Klimaregelsystems in Broken Coasts Anlage in British Columbia. Die Anlage wird laut Erwartungen eine Grundflache von 21.000 Quadratfuß haben. Curative besitzt jedoch eine Kaufoption auf benachbarte 33,09 Acre Land, was Curative die Möglichkeit gibt, ihre Anlage bis auf 800.000 Quadratfuß zu erweitern vorbehaltlich der Marktnachfrage und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Neben der Stärke der Anlage und der Einfachheit ihrer Erweiterung genießt Curative weitere Wettbewerbsvorteile. 1. Curative hat eine starke Beziehung zu der Kommune von Chatman-Kent entwickelt und Curatives Geschäftsleitung hat die Kommune bei der Entwicklung spezifischer Richtlinien hinsichtlich der Cannabis-Produktion und zugehöriger Zonierungsangelegenheiten unterstützt. 2. Curatives Geschäftsleitung hat langfristige Beziehungen und signifikante Erfahrung in der regulierten Cannabis-Branche durch ihre Arbeit im Bereich Patientenschulung und Beratung, Cannabiszucht und Anbauberatung sowie Markenbildung und White Labelling. Sie haben mit lizenzierten Produzenten an der Optimierung der Aufzuchttechniken und Verbesserung der Patientenberatung zusammengearbeitet. 3. Curative besitzt eine umfangreiche Referenzsammlung der Cannabis-Genetik, die während der Übergangsphase der _Marihuana for Medical Purposes Regulations_ vollständig an mehrere lizenzierte Produzenten übertragen wurde. Diese sehr stark nachgefragte Cannabis-Genetik, wurde innerhalb des regulierten Milieus der ACMPR standardisiert und validiert. Chuck Rifici, Chairman und CEO von Cannabis Wheaton sagte: "Wir sind sehr begeistert, mit dem talentierten Team der Curative Cannabis zusammenzuarbeiten. Sie sind die sachkundigsten und innovativen Cannabis-Unternehmer in der Branche. Wir betrachten Curative als einen starken strategischen Partner mit großer Führungseigenschaft und ausgezeichnetem Potenzial für eine weitere Erweiterung. Curative bringt wertvolle Expertise zu unserer Plattform, die unsrer Ansicht nach letztendlich Cannabis Wheaton und allen unseren Streaming-Partnern zugutekommen wird." Ian Rapsey, Chief Creative Officer von Cannabis Wheaton, äußerte sich dazu: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Branchenpionieren wie Curatives Managementteam. Sie haben erfolgreich Marken und Patientenbetreuungsprogramme geschaffen und wir möchten ihnen helfen, dass sie diese Erfahrung wirksam einsetzen können, um Curative zu einem lizenzierten Spitzenproduzenten zu machen mit unglaublicher Markenbekanntheit und Wert für die Branche." Im Namen des Board "Chuck Rifici" Chairman &CEO *Über Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW)* Cannabis Wheaton, das durch ein Team von Branchenexperten unterstützt wird, ist das weltweit erste Beteiligungsunternehmen in der Cannabisbranche. Wir werden an der Produktion unserer Partner - lizenzierte Cannabisproduzenten und Antragsteller auf Erteilung einer Lizenz zur Produktion von Cannabis - in ganz Kanada beteiligt sein. Der Auftrag von Cannabis Wheaton besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen. *Bleiben Sie mit uns in Verbindung* Nähere Informationen über Cannabis Wheaton und unsere Geschäftsleitung erhalten Sie auf unserer Webseite http://www.cannabiswheaton.com oder auf Twitter (@CannabisWheaton) bzw. über die Rufnummer 1-604 687 7130 oder per E-Mail an Mario@skanderbegcapital.comhttp://www.skanderbegcapital.com. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. *KONTAKTDATEN* Medienkontakt: Natali Tofiloski (416) 655-1070 natali@themintagency.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Cannabis Wheaton Corp. Schlagwort(e): Finanzen 2017-06-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 584371 2017-06-20

