DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMS.-CAC40 SH.GR U.ETF I CD41 LU0419740955 BAW/UFN
COMS.-CAC40 LEVER.U.ETF I CD42 LU0419741094 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMS.-CAC40 SH.GR U.ETF I CD41 LU0419740955 BAW/UFN
COMS.-CAC40 LEVER.U.ETF I CD42 LU0419741094 BAW/UFN