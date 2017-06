FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Kielwasser der Rekordjagd an der Wall Street winkt am Dienstag auch dem Dax eine neue Bestmarke. Eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,46 Prozent auf 12 948 Punkte.

Damit würde der Dax an die jüngsten Gewinne anknüpfen und sein am vergangenen Mittwoch erreichtes Rekordhoch von 12 921 Punkten übertreffen, dem er sich schon zum Wochenauftakt bis auf wenige Punkte genähert hatte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sollte am Dienstag mit einem Plus von knapp einem halben Prozent seine zuletzt positive Entwicklung fortsetzen.

Am Montag waren sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial , als auch der marktbreite S&P-500-Index so hoch gestiegen wie niemals zuvor. Ebenfalls wichtig für die Anlegerstimmung ist aber, dass die zuletzt unter Druck geratenen Technologiewerte eine deutliche Erholung schafften.

NEGATIVE NACHRICHTEN FÜR STAHLKONZERNE

Die Aktien deutscher Stahlkonzerne könnten am Dienstag derweil unter der Furcht vor amerikanischen Schutzzöllen leiden. US-Handelsminister Wilbur Ross hatte in einem Interview mit Bloomberg TV angedeutet, dass Präsident Donald Trump geneigt sei, Schritte zum Schutz der Branche zu unternehmen. Bereits zuletzt hatte es Dumping-Vorwürfe der US-Regierung gegen mehrere ausländische Stahlproduzenten gegeben, darunter auch gegen die deutsche Salzgitter AG .

Beim Stahlhändler Klöckner & Co droht Börsianern zufolge eine nachbörsliche Gewinnwarnung des amerikanischen Branchenkollegen Reliance Steel & Aluminum auf die Stimmung zu drücken. Dessen Aktien hatten nach der Schlussglocke an der Wall Street knapp 7 Prozent eingebüßt.

POSIITIVE STUDIEN HELFEN MUNICH RE UND OSRAM

Dagegen könnten positive Analystenkommentare Munich Re und Osram Auftrieb geben. Während die Deutsche Bank ihre Verkaufsempfehlung für die Titel des Rückversicherers strich, rät das Bankhaus Lampe, bei den Papieren des Lichtspezialisten zuzugreifen. Beim Broker Lang & Schwarz (L&S) ging es für die Aktien der beiden Unternehmen vorbörslich um knapp ein beziehungsweise anderthalb Prozent hoch./gl/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0037 2017-06-20/08:24