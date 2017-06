In Weidenberg im oberfränkischen Landkreis Bayreuth ist am Montagabend ein 66 Jahre alter Landwirt bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Sein Traktor mit Frontmähwerk war bei Mäharbeiten auf einer Wiese mit starker Neigung umgekippt und circa 100 Meter einen Abhang hinuntergestürzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dabei hatte sich das landwirtschaftliche Fahrzeug mehrfach überschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Landwirt aus dem Traktor geschleudert und von dem Arbeitsgerät überrollt worden sein, so die Beamten weiter. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Klärung der genauen Unfallursache nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Traktors an.