Trotz neuer Spannungen am Persischen Golf bleiben die Ölpreise weiterhin stabil. Das Überangebot an Rohöl auf dem Markt trägt zusätzlich dazu bei. Jedoch werden am Mittwochabend neue Daten zu den US-Ölreserven erwartet.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nicht verändert. Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...