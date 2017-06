Düsseldorf - Ungeachtet der noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen zwischen den bisher regierenden Konservativen und der nordirischen "Democratic Unionist Party" (DUP) über eine Regierungsallianz im neu gewählten britischen Unterhaus ("House of Commons") in Großbritannien, haben in Brüssel die offiziellen Austrittsverhandlungen in Bezug auf die EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs begonnen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

