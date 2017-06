Liebe Trader,

Noch vor kurzem machte das Wertpapier von BASF den Anschein einer bärischen Flagge, konnte diese jedoch mit einem unerwarteten Aufwärtsschub zur Oberseite entschärfen. Das daraus entstandene neue Bild impliziert hingegen jetzt einen tragfähigen Boden, der bestens für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen herangezogen werden kann. Dabei sind weitere Kurszuwächse zu erwarten, die übergeordnete Seitwärtsbewegung seit grob Anfang 2013 zwischen 56,01 sowie 97,22 Euro bleibt jedoch weiter intakt. Mit frischen Allzeithochs beim DAX-Index sollte auch diese Aktie Ihre Erholungsbewegung weiter fortsetzen und glänzt mit dynamischen Kurspotential.

Long-Chance:

Die unmissverständlichen Vorbereitung für einen nachhaltigen Ausbruch über die Vorwochenhochs bietet kurzfristig orientierten Anlegern nun die Chance über entspreche Long-Positionen auf einen Kursschub der BASF-Aktie zunächst bis in den Bereich von rund 91,00 Euro zu setzen. Bei entsprechender Kursstäke könnte es darüber sogar zurück an die Jahreshochs bei 94,32 Euro weiter rauf gehen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb von 85,00 Euro gemessen am Basiswert befinden, darunter ist nämlich eine sukzessive Talfahrt in Richtung der Mai-Tiefs von 83,17 Euro zu erwarten. Größeres Abwärtspotential ergibt sich erst darunter und führt unweigerlich auf die größere Horizontalunterstützung von 73,00 Euro weiter abwärts.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 87,12 Euro

Kursziel: 91,00 / 94,32 Euro

Stopp: < 85,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,12 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



BASF SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 87,12 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

