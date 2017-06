Reykjavik (ots/PRNewswire) -



Bahnbrechend neues Serviceangebot Icelandair Stopover Pass startet heute mit Performances, die moderne Passagiergeneration in neue Sphären der Unterhaltung versetzt.



- Passagiere können ihre Bordkarte in einen kostenlosen Icelandair Stopover Pass verwandeln und haben damit Zugang zu einem Spektrum an fantastischen Live-Performances, geboten vom Icelandair-Team und isländischen Talenten - Der Service wird als Antwort auf einen aktuellen Report* gestartet, der aufzeigt, dass Fluggäste heutzutage mehr denn je erwarten und sich sowohl besseren Kundendienst als auch besonderes In-Flight Entertainment wünschen - Reisende legen immer mehr Wert auf die menschliche Komponente, und eine mit 78 Prozent verblüffend hohe Zahl der Befragten erklärt, das Kabinenpersonal könne die Reise zu einem positiven oder negativen Erlebnis machen - Passagiere sind während der Flugzeit extrem gelangweilt und vier von zehn sprechen von Zeitverschwendung - Icelandair ruft, um dieser Langeweile den Kampf anzusagen, den Stopover Pass aus - Für weitere Informationen und für Ihre Chance, bei der Bühnenpremiere unserer Mitarbeiter auf dem Flug nach New York dabei sein, besuchen Sie bitte Icelandair.de/stopover-pass (https://www.icelandair.us/stopover-pass/) - Den Film zum Launch finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=3AcYsnWeFsY



Die transatlantische Fluggesellschaft Icelandair hat einen neuen kostenlosen Service gestartet - der Icelandair Stopover Pass soll dem Gefühl der vergeudeten Zeit Einhalt gebieten. Die Passagiere können ihre Bordkarten in einen Stopover Pass transformieren, der Schlüssel zu einem ganzen Spektrum von Entertainment-Optionen ist, das vom Dreiakter auf dem Flug von London nach New York via Island, über Konzertkarten und Trips zu Fußballspielen in Island bis hin zu Backstage-Pässen für Musikfestivals und mehr reicht.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/524611/Icelandair_Stopover_Pass.jpg )



Der Service zur Feier des 80. Geburtstags der Airline wurde als Reaktion auf einen Bericht zu neuen Trends ins Leben gerufen, der die sich weltweit verändernden Fluggewohnheiten unter die Lupe nimmt. Die Fluggesellschaften sind gefordert, ihre Angebote zu überdenken, um den Ansprüchen dieser neuen Generation von Passagieren gerecht zu werden. Die Fluggäste erwarten insbesondere besseren Kundenservice und ein einzigartiges Unterhaltungsprogramm - ein Anspruch, dem Icelandair mit Vergnügen entgegenkommt.



Die Mitarbeiter der Airline gehen außerhalb ihres beruflichen Umfelds oft künstlerischen und kreativen Interessen nach, und etliche kommen aus dem Bereich professionelle Musiker, Tänzer, Comedians, Schauspieler und Künstler. Icelandair weiß sehr wohl, dass seine talentierten Mitarbeiter die Stars des Unternehmens sind, und zugleich zentral für alle Berührungspunkte und Erfahrungswerte zwischen Fluggesellschaft und Passagieren stehen, und hat deshalb eine Stage School initiiert, um die Talente des Teams zu nähren und zu unterstützen und gleichzeitig den Kundenservice zu verbessern. Hier haben die Mitarbeiter ihr Repertoire an Fähigkeiten um immersive Theatertechniken ergänzen können, die zur positiven Stimmung an Bord insgesamt führen, von aktivem Zuhören und geistesgegenwärtigem Handeln bis hin zum Besänftigen zappeliger Kinder und der Beruhigung von Passagieren mit Flugangst.



Eine globale Studie* mit 9.000 Fluggästen hat ergeben, dass ein Drittel der Passagiere einer Fluggesellschaft den Vorzug geben würde, die kostenloses Live-Entertainment als Teil ihres In-Flight-Programms anbietet. Icelandair hat sich daraufhin mit einer immersiven Theatergruppe zusammengetan, um deren Bühnenkunstschule zu führen und On-Board-Entertainment mit einem einzigartigen, mit Mitarbeitern besetzten Dreiakter zu revolutionieren. Das Stück versetzt Passagiere in das Jahr 1937 und nimmt sie mit in die Zukunft, alles dies während eines Transatlantikfluges von London nach New York mit Zwischenstopp in Island. Die Performance bildet den Auftakt für eine Reihe von weiteren Aufführungen, die über das ganze Jahr hinweg stattfinden werden, um 80 Jahre Icelandair zu feiern - und Sie können dabei sein!



Die Research-Ergebnisse zeigten zudem, dass sich 52 Prozent der Fluggäste während der Flugzeit hauptsächlich langweilen und dass knapp vier von zehn die in der Luft verbrachten Stunden für verschwendete Zeit halten. Mit 78 Prozent erklärte eine erstaunlich hohe Zahl der Befragten, dass anwesende Mitmenschen wie z.B. das Kabinenpersonal die Reise zu einem positiven oder negativen Erlebnis machen können. Dabei machten sogar vier von zehn Reisenden Angaben dazu, wie sich ein Kabinenbesatzungsmitglied besonders bemüht hat, um sie auf ihrem Flug zu unterhalten, beispielsweise mit dem Erzählen von Witzen, besonderer Unterhaltung für Kinder, und sogar der Vermittlung von rudimentären Kenntnissen der Landessprache am Ankunftsort - die Passagiere wollen schlicht und ergreifend mehr davon.



Birkir Hólm Guðnason, CEO von Icelandair, kommentiert, "Wir sind stolz, im Monat unseres 80. Jubiläums unsere kostenlose Performance-Reihe präsentieren zu können - den Icelandair Stopover Pass. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass sich für uns eine Chance auftut, mehr oder weniger verschwendete Wartezeit in gutgenutzte Reisezeit zu transformieren. Der Service für unsere Kunden war schon immer eines unserer zentralen Anliegen, und wir möchten hier Pionierarbeit leisten und einen neuen Service auf die Beine stellen, der unseren Gästen Freude schenken kann und Unterhaltung bringt, und gleichzeitig, unsere talentierten Mitarbeiter in den Mittelpunkt rückt".



Icelandair-Reisende mit Stopover bis März 2018 können ihre Bordkarten in einen Stopover Pass verwandeln. Der Pass ist der Schlüssel für ein Spektrum von Performances mit Talenten aus Island und dem begabten Team von Icelandair. Einige Passagiere werden das Glück haben, bei diesen Veranstaltungen von einem Stopover Buddy begleitet zu werden. Bei den Buddies handelt es sich um passionierte Mitarbeiter, die über hervorragende lokale Kenntnisse verfügen und den Passagieren ein authentisches Erlebnis vermitteln können. Für den Preis eines Flugtickets eröffnen sich damit zusätzlich folgende Möglichkeiten:



- Ein privater Gig vor Ort im Wohnzimmer eines Ortsansässigen - Exklusiver Zugang zu einer Live Lounge Session im Flughafen - Ein Platz am "Chef's Table" im Rahmen des "Food & Fun"-Festivals Island" - Backstage-Pässe, um sich mit einer isländischen Band auszutauschen, bevor sie auf die Bühne geht



Machen Sie mit, um Tickets für die 'Premierennacht' nach New York zu gewinnen und Ihre Bordkarte in einen ganz besonderen Pass zu transformieren. Mehr dazu gibt's unter Icelandair.us/stopover-pass.



MyStopover @Icelandair



Redaktionelle Hinweise



* Der Bericht kombinierte die Ergebnisse einer Befragung von 9.000 Flugreisenden in ganz Nordamerika, Europa und Skandinavien mit einer weiteren Metaanalyse von globalen Wirtschaftsdaten und öffentlich zugänglicher Forschung. Untersuchte Märkte: Kanada, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Niederlande und Skandinavien. Die Umfrage wurde im Mai 2017 von Explain The Market & Icelandair in Auftrag gegeben.



OTS: Icelandair newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60743 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60743.rss2



Pressekontakt: Weitere Informationen erhalten Sie von Teddy bei The Brooklyn Brothers unter +44(0)20-7292-6200 / teddy@thebrooklynbrothers.com