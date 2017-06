Vertrauliche Unterlagen zeigen, wie das Verkehrsministerium Manipulationen bei Abgasen über Jahre deckte. Die Kungelei geht immer noch weiter - auch die Aufklärung des Abgasskandals wird verschleppt.

Alexander Dobrindt wollte seine Botschaft offensichtlich ziemlich eilig loswerden. Ganze 19 Minuten bevor der Bundesverkehrsminister an diesem Junitag vor die Presse tritt, hat sein Ministerium eingeladen. Die wenigen Journalisten, die es rechtzeitig ins Ministerium schaffen, werden dort Zeugen einer bizarren Inszenierung. Dobrindt mimt den knallharten Aufklärer. Audi, sagt er nüchtern, habe eine illegale Abgassoftware verwendet und müsse deshalb 24 000 Autos zurückrufen. Das Ministerium, so seine Botschaft, macht entschlossen Schluss mit gefährlichen Manipulationen in der Branche.

Umgehend meldet sich jedoch Audi-Chef Rupert Stadler zu Wort, verdirbt dem Minister die Show. Keinesfalls hätten dessen Berliner Beamte das Problem entdeckt, stellt Stadler klar. Audi habe die Unregelmäßigkeiten selbst gemeldet. Er sei, sagt Stadler, von Dobrindt "persönlich enttäuscht".

Das ungewohnt deutliche Abwatschen des Ministers legt die Schwachstellen eines kranken Systems offen. Fast zwei Jahre nach der Entdeckung der Manipulationen bei VW überlassen die Behörden die Autobauer immer noch weitgehend sich selbst. Fehlverhalten wird nicht von Aufsehern entdeckt, sondern von den Herstellern gemeldet. Die bedeutendste Industrie des Landes schreibt nicht nur an Gesetzen mit, sondern beaufsichtigt deren Einhaltung nach wie vor im Wesentlichen selbst.

Die Regierung hat es bisher versäumt, das von Lobbyismus unterwanderte System von Grund auf neu zu ordnen. Hinter der aufklärerischen Fassade ist Minister Dobrindt der Industrie zu Diensten. Offensichtliche Verstöße wie das Abschalten der Abgasreinigung unter normalen Fahr- und Wetterbedingungen erklärt er sogar öffentlich für legal. Selbst nach gravierenden Manipulationen lässt er die Autobauer mit freiwilligen Serviceaktionen davonkommen, obwohl eigentlich zwingend Rückrufe nötig wären. Dass er zudem bei härteren Umweltauflagen bremst, überrascht kaum noch.

Das wahre Ausmaß der Kumpanei von Politik und Industrie ist aber noch deutlich größer als bisher bekannt. Das zeigen die Erkenntnisse eines im Juli 2016 vom Bundestag eingesetzten Untersuchungsausschusses und weitere vertrauliche Regierungsdokumente.

Der Ausschuss sollte ermitteln, was die Regierung von den Manipulationen wusste. Über Monate befragten die Abgeordneten Dutzende Zeugen - von Kanzlerin Angela Merkel über Ex-VW-Chef Martin Winterkorn bis hin zu Mitarbeitern des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) und des TÜV. Der Bericht ist noch nicht fertig, doch 658 Seiten liegen der WirtschaftsWoche bereits vorab als Entwurf vor.

Das Bild, das sich daraus ergibt, ist ebenso eindeutig wie ernüchternd: Aufsicht wird in erster Linie "anhand der Informationen des Herstellers über seine eigenen Kontrollen" ausgeübt - die Behörden kontrollieren erst mal nicht selbst, sondern verlassen sich auf das, was ihnen die Autobauer liefern. Sind die staatlichen Kontrolleure nicht zufrieden, fordern sie erst mal weitere Daten an. Selbst prüfen die Beamten des KBA erst dann, wenn danach immer noch Fragen offen sind. Doch auch dann ist noch Kooperation angesagt. So seien die zu prüfenden Autos "in Zusammenarbeit mit dem Hersteller" auszuwählen.

Dabei könnte die Aufsicht deutlich härter vorgehen. KBA-Präsident Ekhard Zinke persönlich sagte den Abgeordneten, dass seine Leute durchaus ergänzende Prüfungen vornehmen dürften. Anlass dazu sah er offenbar nicht.

Frühe Hinweise auf mögliche Manipulationen hat die Politik offenbar nicht ernst genommen oder bewusst ignoriert. "Wir haben jahrelang darauf hingewiesen, dass die Motorsoftware Teil unseres Prüfauftrags werden muss", sagte Guido Rettig, ehemaliger Chef des TÜV Nord. Mithilfe der Motorsoftware drückte etwa VW den Schadstoffausstoß von Dieseln bei der Zulassung. Die Branche aber widersetze sich dem TÜV-Vorstoß. Motorsoftware sei Betriebsgeheimnis. Das Ministerium habe dann im Sinne der Industrie entschieden, sagte Rettig.

Politischer Unterstützungsbedarf

Damit haben Politik und Behörden ein Umfeld geschaffen, in dem die Industrie Dieselfahrzeuge mit zu hohen, giftigen Stickoxidemissionen (NOx) ungehindert vermarkten konnte. Mit ihrem unentschlossenen Vorgehen haben die Politiker dafür gesorgt, dass die Manipulationen immer größere Dimensionen annahmen.

