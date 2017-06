Betrugsfälle bei Giro- oder Kreditkarten werden weniger - doch Verbraucher verhalten sich häufig fahrlässig. Banken verweigern den Betrugsopfern deshalb oft Schadensersatzzahlungen. Worauf Verbraucher achten sollten.

Bargeldlos zu bezahlen, ist bequem und einfach. Doch noch immer fürchten viele Verbraucher, dass ihnen die Giro- oder Kreditkarte geklaut wird und ihr Geld dann weg ist. Ein Drittel aller Verbraucher sind bereits Kartenbetrug zum Opfer gefallen, das ergab eine globale Erhebung von ACI Worldwide, einem Anbieter von elektronischen Bezahlsystemen. Der Diebstahl von persönlichen Daten trifft viele Verbraucher hart. Etwa 40 Prozent der Betrugsopfer gaben an, das betroffene Konto nach dem Missbrauch weniger häufig zu verwenden. "Diebstahl von Kontoinformationen ruft ein schlechtes Gefühl hervor, gerade wenn der Betrug nicht vom eigenen Finanzinstitut erkannt wird.", sagt Jay Floyd, Betrugsexperte bei ACI Worldwide. Er sieht die Banken in der Verantwortung, die Betrugsopfer über die Situation aufzuklären und zu beruhigen. Verbraucher können aber bereits im Vorfeld viel tun, damit es gar nicht erst zu einem Betrug kommt.

17 Prozent der Befragten in Deutschland gaben an, sehr unglücklich über die Behandlung seitens der Bank nach einem Betrugsfall gewesen zu sein. Jeder Fünfte wechselte daraufhin das Finanzinstitut. Mehr als zehn Prozent aller Nutzer von Konten sind der Meinung, dass ihre Bank sie nicht vor Kartenbetrug schützen kann. In der Realität wird sehr viel getan, um das elektronische Bezahlen sicherer zu machen. Banken, Polizei und Sicherheitsfirmen verbessern Systeme, entwickeln neue Bezahlkanäle und treiben die Aufklärung voran, um Kriminellen den Zugriff auf Daten zu erschweren.

Das war nicht immer so: Lange waren Giro- und Kreditkarten nur mit einem Magnetstreifen ausgestattet. Das machte es Verbrechern sehr leicht, Dubletten anzufertigen und die Karte trotz Sperrung seitens der Bank weiterzuverwenden. Doch seit einigen Jahren werden fast nur noch Karten mit EMV-Chip ausgegeben, welcher die Duplizierung der Karte nahezu unmöglich macht. Auch die Einführung von Sicherheitsstandards im Onlinehandel, wie "3D Secure" bei der Kreditkartennutzung, führte zu einer Senkung der Betrugsfälle.

Insgesamt werden die Anfragen bei der Verbraucherzentralen aber weniger - die ergriffenen Maßnahmen entfalten ihre Wirkung. "In den meisten Fällen geht es um geklaute Girokarten, mit denen dann Geld abgehoben wird", berichtet Eva Raabe, leitende Beraterin bei der Verbraucherzentrale Hessen. Entdeckt der Karteninhaber nach dem Diebstahl der Karte ungewöhnliche Abhebungen, sollte er diese umgehend bei der Bank sperren lassen. Dennoch ist oftmals schon ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Der Bruttoschaden von Kartendiebstahl beläuft sich in Deutschland aktuell auf 15,7 Millionen Euro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...