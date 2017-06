Lausanne - Den Weg zurück in die Gewinnzone schaffen viele ertragsschwache KMU nur über Innovationen. Allerdings haben die Firmen der Maschinen-, Metall-, und Elektroindustrie noch grosses Potenzial, um innovativer zu werden.

Die Hälfte der MEM-Firmen gehen für Innovationen keine Kooperationen mit Dritten ein. Dies hat eine Umfrage des Branchenverbandes Swissmem zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz ergeben. Die Resultate gab Swissmem am Dienstag anlässlich ihres Industrietags in Lausanne bekannt. Dabei hätten Firmen, die solche Kooperationen mit Kunden, Hochschulen, Forschungsinstituten oder Lieferanten eingingen, doppelt so hohe Chancen Produkte zu verbessern als solche, die ...

