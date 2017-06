München (ots) -



- Anteil von Pkw mit Dieselmotoren in Berlin und Sachsen am niedrigsten - Ost-West-Vergleich: weniger Selbstzünder auf ostdeutschen Straßen - Leipzig und Halle im Großstadtvergleich mit der niedrigsten Dieselquote



In Bayern dieselt es gewaltig. Der Anteil an CHECK24-Kunden, die 2016 einen Selbstzünder über das Vergleichsportal versicherten, ist in keinem anderen Bundesland größer. Mit rund 37 Prozent liegt Bayern drei Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt.*



Am niedrigsten ist die Dieselquote mit jeweils 28 Prozent in Berlin und Sachsen. In den östlichen Bundesländern liegt der Anteil rund vier Prozent unter Bundesdurchschnitt, in den westlichen knapp darüber.



Großstädte: hoher Dieselanteil in München und Nürnberg, Ostmetropolen am Ende des Rankings



Im Vergleich der 50 größten deutschen Städte landen zwei bayerische Zulassungsbezirke ganz vorne: die Städte München und Nürnberg mit jeweils 38 Prozent Dieselanteil. Es folgen Oldenburg, Frankfurt am Main und Augsburg.**



Am Ende des Rankings platzieren sich vor allem Städte aus dem Osten Deutschlands. Nur etwa 25 Prozent der CHECK24-Kunden aus Leipzig und Halle haben einen Diesel-Pkw versichert. Auch in Magdeburg, Oberhausen und Gelsenkirchen sowie Dresden, Solingen und Chemnitz ist die Quote niedrig.



Übrigens: Nur ein Bruchteil der Pkw-Halter setzt auf alternative Kraftstoffe. In allen betrachteten Großstädten machen Elektro-, Gas- und Hybridfahrzeuge weniger als zwei Prozent aus.



