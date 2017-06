Köln (ots) - REWE.de erweitert Sortiment mit Partner-Produkten und wird zur Anlaufstelle für alle Produkte rund um Lebensmittel, Küche und Haushalt



REWE ist heute schon für viele Kunden die erste Anlaufstelle für das Einkaufen in den über 3.000 REWE Märkten vor Ort in Deutschland und für das bequeme Online-Shopping über den REWE Lieferservice und Abholservice. Im Bereich des Online-Handels mit frischen Lebensmitteln ist der REWE Lieferservice hierzulande Marktführer (IFH 2016). Nun wird das Geschäft um einen neuen Baustein erweitert: Erstmals öffnet REWE einen Online-Marktplatz und bietet exklusiv ausgewählte Partner-Produkte an. Kunden können diese in Zukunft in einem gemeinsamen Shop entweder separat oder auf Wunsch gemeinsam mit den Artikeln des REWE Lieferservice einkaufen. Einmal auf REWE.de geshoppt, werden die Produkte bequem per Paketservice zu den Kunden nach Hause geliefert. Anfang Juli startet die erste Testphase mit zunächst fünf Partnern und 1.000 Kunden, danach sollen Stück für Stück weitere Partner und Kunden aufgeschaltet werden.



"Nicht nur frische Lebensmittel sind Vertrauenssache. Die Kunden legen auch bei der Bestellung aller übrigen Produkte aus den Bereichen Lebensmittel, Küche und Haushalt Wert auf Qualität, gerade auch bei Online-Bestellungen. Deshalb werden alle Partner entsprechend ausgewählt und durchlaufen einen aufwändigen Qualifizierungsprozess", so Dr. Jean-Jacques van Oosten, Chief Digital Officer REWE Group.



"Es war uns wichtig, dass Kunden eine zentrale Anlaufstelle für ihren gesamten Einkauf des täglichen Bedarfs haben - von Lebensmitteln über Produkte für die Küche und den Haushalt. Sie können künftig also wie gewohnt frische Produkte wie Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Käse oder auch Tiefkühlprodukte über den REWE Lieferservice liefern lassen. Gleichzeitig können sie beim gleichen Einkauf auch regionale und internationale Spezialitäten, Spielwaren, Tierbedarf, Parfüm und Kosmetik oder Geschenkartikel online auf REWE.de kaufen und sich per Paketservice liefern lassen", erklärt JJ van Oosten. Als Partner für die Testphasen sind unter anderem Dallmayr, Käfer, Lieferello, nu3, myToys, ZooRoyal, Weinfreunde, Springlane, Butlers, Alternate, Geschenke.de und Idee Creativmarkt an Bord.



"Wir folgen der REWE Testkultur und trauen uns, nicht nur Partner, sondern vor allem auch interessierte Kunden frühzeitig in unsere Tests mit einzubinden. Ihr Feedback fließt in die weitere Entwicklung unmittelbar ein. Denn letztlich geht es uns allen darum, die Lebensqualität der Kunden durch Innovationen zu verbessern", so J.J. van Oosten.



Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mit wenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden auf https://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an die Haustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) ist möglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren, Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferung entscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt. Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Köln - sowie dem Umland verfügbar. Das Liefernetz wird sukzessive ausgebaut. Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016). Der REWE Abholservice ergänzt das Lieferangebot und ist derzeit an 24 Standorten verfügbar. Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.



