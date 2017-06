Brüssel (ots/PRNewswire) -



Neue internationale Studie zeigt, dass Heimtierhalter stärkere, nachbarschaftliche Bindungen erleben



In einer kürzlich veröffentlichten Studie berichten Heimtierhalter von stärkeren sozialen Nachbarschaftskontakten als Nicht-Heimtierhalter. Sie erleben mit höherer Wahrscheinlichkeit soziale Vorteile, wie Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Vertrauen zwischen Nachbarn. Die Studie bestärkt Aussagen, dass Heimtierhaltung ein wertvolles und positives Element im Gemeinde- und Nachbarschaftsleben ist.



"Die Ansicht, dass Heimtiere für den "Klebstoff" sorgen, der Gemeinschaften zusammenhält, oder "soziales Kapital" schaffen, geht über die allgemeine untersuchte Rolle von Heimtieren als "Eisbrecher" hinaus", so Forschungsleiterin Dr. Lisa Wood. "Wir waren daran interessiert, in welchem Ausmaß Heimtiere soziale Interaktionen ermöglichen und die "Verbindungen schaffen, die Gemeinschaften zusammenschweißen".



Die Studie der University of Western Australia, die in SSM-Population Health (http://ac.els-cdn.com/S2352827317300344/1-s2.0 -S2352827317300344-main.pdf?_tid=ab8ae06e-4056-11e7-869a-00000aacb35f &acdnat=1495612844_7335fa1eccb5b7c51021ff9e89cd697b) erschienen ist, wurde in Zusammenarbeit mit dem WALTHAM Centre for Pet Nutrition, einem Teil von Mars Petcare, durchgeführt und von Dr. Lisa Wood, School of Population and Global Health geleitet. Forscher haben mehr als 2.500 Heimtierhalter und Nicht-Heimtierhalter in drei US-amerikanischen Städten (San Diego; Portland; Nashville) und einer australischen Stadt (Perth) untersucht. Die Untersuchung hat mehrere Aspekte von sozialem Kapital untersucht, einschließlich Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Vertrauen und ziviles Engagement. Die Studie war die erste ihrer Art, die "Sozialkapitaleffekte" von Heimtieren in zwei verschiedenen Ländern untersuchte. Heimtierhaltung wurde im Vergleich zu Nicht- Heimtierhaltung mit höherem Sozialkapital in Verbindung gebracht. Dieses Ergebnis war einheitlich für Bewohner in allen vier untersuchten Städten.



"Die stärkere Assoziation, die für Menschen beobachtet wurden, die ihre Hunde ausführen, könnte mit der Wahrnehmung des "Gassigehens" als eine Art zusätzlicher Bewachung der Nachbarschaft und einer erhöhten Sicherheitswahrnehmung innerhalb dieser Gemeinschaft zusammenhängen. "Heimtiere unterstützen im Allgemeinen das erste Treffen von Nachbarn und sie sind oft ein Thema beim Gespräch über den Gartenzaun."



"Heimtierhaltung bringt Gesundheit und soziale Vorteile und es wächst die Forderung, die soziale Auswirkung von Heimtieren ernst zu nehmen", so Sandra McCune, HAI Scientific Leader, WALTHAM. "Die Studie unterstützt diese Entwicklung und damit das Bestreben nach heimtierfreundlicheren Städten, Kleinstädten und Wohneinrichtungen. Die Verfügbarkeit von Parks und offenen Flächen, die zum Ausführen von Hunden geeignet sind, ist entscheidend für das Wohlbefinden von Heimtieren und dafür, dass Menschen die Vorteile von Heimtierhaltung vollständig erfahren können.



Über das WALTHAM® Centre for Pet Nutrition:



Das WALTHAM Centre for Pet Nutrition ist das Zentrum für Grundlagenforschung für Mars Petcare und konzentriert sich auf die Ernährung und das Wohlbefinden von Hunden, Katzen, Pferden, Vögeln und Fischen sowie deren Vorteile für Menschen. WALTHAM[TM] befindet sich in Leicestershire, England, und sein Fachwissen und seine Erkenntnisse fließen in die Entwicklung innovativer Produkte ein, die den Ansprüchen von Heimtieren auf praktische Art und Weise entsprechen. Das Zentrum feierte kürzlich sein 50-jähriges Bestehen und kann auf viele bedeutsame Durchbrüche auf diesem Gebiet und die Veröffentlichung von über 600 wissenschaftlichen Arbeiten in Peer-Review-Publikationen zurückblicken. WALTHAM arbeitet auch heute noch mit den weltweit führenden wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen, wodurch Mars Petcare Vision die Schaffung einer "besseren Welt für Tiere" unterstützt und Wissenschaft betrieben wird, die die Marken von Mars wie PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, BANFIELD Pet Hospital und IAMS®, CESAR®, NUTRO®, SHEBA®, DREAMIES® sowie EUKANUBA® unterstützen. http://www.waltham.com http://www.mars-petcare.com



