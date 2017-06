FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.06.2017 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1840) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (NEUTRAL) - HSBC CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS OCADO PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 200 (205) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS TESCO PRICE TARGET TO 225 (260) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 710 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LONDONMETRIC PRICE TARGET TO 195 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7300 (7250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RPC GROUP PRICE TARGET TO 1120 (1210) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.