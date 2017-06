Hamburg - Auch 150 Tage nach der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump ist immer noch unklar, wohin die Reise geht, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Weder sei eine Grundsatzentscheidung über die Steuerreform, noch ein Konzept für ein Infrastrukturprogramm, noch eine klare Linie in der Handelspolitik erkennbar. Deutlich werde aber, dass Trump bereit sei, radikale Schritte zu gehen, auch wenn sie den USA nicht zum Nutzen gereichen würden. Dies habe die Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens gezeigt. Weitere Themen seien die Schuldengrenze, die dringend angehoben werden müsse, wenn eine Ausgabensperre in den nächsten Monaten vermieden werden solle, sowie die Außenpolitik der USA (Stichwort: Katar). Die Ungewissheit über den politischen Kurs schlage sich an den Bondmärkten in Form fallender Renditen nieder, während an den Aktienmärkten erst in den letzten Tagen eine gewisse Nervosität zu spüren sei.

