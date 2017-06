Hamburg (ots) - Ab sofort kann man mit seinem Handy mehr als telefonieren und surfen. Displays stehen nicht nur im Arbeits- und Wohnzimmer, sondern machen jetzt auch unsere Kleider und Jacken smart. Und mit dem Smartphone, das auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW am 26. Juni in Hamburg und am 28.Juni in München im Vorwege der IFA hierzulande erstmals zu sehen sein wird, kann man nicht nur virtuell Shoppen oder schon mal vorab schauen, wie sich das neue Sofa im eigenen Wohnzimmer machen würde. Auch spazieren gehen am Urlaubsstrand oder Probewohnen im Feriendomizil geht jetzt schon von zuhause aus. Ob Musik-Streaming im Vintage-Look von Roberts Radio über die neue App von Qobuz in einer bisher nicht gekannten Qualität übertragen, die neue Licht-Generation oder die erste gestengesteuerte Drohne: Auf der bekannten Presse-Vorschau bieten namhafte Unternehmen von "A" wie ASUS bis "Z" wie ZDF ein Neuheiten-Feuerwerk der besonderen Art. Wie sich unsere Lebens- und Arbeitswelt verändern wird, erfährt man anschaulich auf der PREVIEW. Anmeldung bitte über das Tech- & Recherche-Portal PREVIEW online unter: www.pre-view-online.com



Nicht nur eine neue Licht-Generation feiert auf der PREVIEW Premiere. Auf der bekannten Presse-Vorschau wird LEDVANCE vorstellen, wie aus hellem jetzt auch schlaues Licht wird. Neben einer neuen Licht-Generation erwartet die PREVIEW-Besucher u.a. auch das komplette Angebot für das SmartHome. Denn die wichtigsten Hersteller und innovatoren, die Intelligenz und digital Lifestyle in unser Zuhause bringen, stellen auf der PREVIEW ihre neuesten Produkte vor.



Das Münchner StartUp nello z.B. zeigt, wie man sein Handy in 5 Minuten zum Türöffner macht. Sein neuestes LineUp wird homematic präsentieren, Europas Marktführer im Bereich SmartHome. Gigaset wird die neuesten Mitglieder seiner elements-Familie live in Aktion vorstellen. Smartfrog demonstriert, wie man sein Zuhause ständig im Blick hat. Mit seiner Smart-Living-Lösung macht COQON von Neusta Next smartes Wohnen für jedermann einfach möglich, vom Einsteiger bis zum Profi. Von der "schlauen" Steckdose bis zum Rauchwarnmelder sind bereits mehr als 60 Produkte verfügbar. Damit sich Türschließanlage, Licht, Jalousie und Stereo-Anlage auch herstellerunabhängig problemlos verstehen, bietet iHaus den zentralen digitalen Knotenpunkt für das smarte Zuhause und das Internet der Dinge (IoT). Und damit Hacker u.a. Cyber-Piraten nicht Ihr schönes, neues, intelligentes Zuhause entern können, wird Sophos einen großen Live-Check anbieten und vorstellen, wie man seine eigenen vier Wände vor unerwünschten Zugriffen von außen schützen kann.



Wenn Sie neue Themen und Geschichten entdecken und Produkte und Technologien live erleben möchten, die unsere Lebens- und Arbeitswelt nachhaltig verändern werden, freuen wir uns über Ihren PREVIEW-Besuch am 26.6. in Hamburg und am 28.6. in München. Anmeldungen bitte über das Tech- & Recherche-Portal www.pre-view-online.com.



OTS: Preview Event & Communication newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52492 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52492.rss2



Pressekontakt: PREVIEW Event & Communication Eckerkamp 139B 22391 Hamburg T. 040 - 53 930 460 team@preview-event.de www.pre-view-online.com