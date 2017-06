Berlin (ots) - Das Präsidium des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat auf Vorschlag von Präsident Anton Börner in seiner gestrigen Sitzung einstimmig Dr. Holger Bingmann für die Wahl zum BGA-Präsidenten am 26. September 2017 nominiert. Börner selbst stand nach 17 äußerst verdienstvollen Jahren an der Verbandsspitze nicht mehr zur Verfügung. Bingmann ist Geschäftsführender Gesellschafter der MELO-Group in München mit Niederlassungen u.a. in Berlin, New York und Dubai. Ehrenamtlich ist er seit 2015 Vizepräsident des Landesverbandes Groß- und Außenhandel, Vertrieb und Dienst-leistungen Bayern (LGAD) und seit 2016 Mitglied des BGA-Präsidiums. Der 1961 in Stuttgart geborene, promovierte Diplom-Kaufmann ist verheiratet und hat vier Kinder. Nach beruflichen Stationen bei der Daimler Benz AG in Brüssel und als Geschäftsführender Gesellschafter bei der Süddeutschen Zeitungszentrale Presse-Grosso GmbH in Stuttgart übernahm er 2001 die Geschäftsführung der MELO-Group. Diese ist seit 2003 aus dem 1945 in München gegründeten Presse-Vertrieb Hermann Trunk hervorgegangen. Für die gesamte Gruppe arbeiten heute rund 2.000 Mitarbeiter in mehr als einem Dutzend Unternehmen in sechs Ländern. Die Geschäftsbereiche gliedern sich in die vier Divisionen Logistic Services, Aviation Services, Media Distribution und Content Creation. Das besondere Interesse Bingmanns gilt dem kulturellen und digitalen Wandel in Unternehmen. 29, Berlin, 20. Juni 2017



