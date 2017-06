Von Olaf Ridder und Rory Gallivan

FRANKFURT/LONDON (Dow Jones)--Der Elektronikhändler MediaMarktSaturn bringt seinen B2B-Digitalmusikanbieter 24-7 Entertainment in den britischen Marktführer 7digital Group ein. Die Metro-Tochter, die in Kürze den Kern der neuen Ceconomy AG bildet, bekommt nach Angaben des Londoner Unternehmens im Gegenzug 23,1 Millionen 7digital-Aktien und 0,9 Millionen Pfund in bar. MediaMarktSaturn wird mit 13 Prozent größter Einzelaktionär des börsennotierten Unternehmens.

Laut 7Digital war 24-7 Entertainment der "letzte wesentliche europäische Wettbewerber" im Markt der Anbieter von maßgeschneiderten Download-Plattformen für Medieninhalte. 7Digital stellt die technische Infrastruktur sowie globale Musikrechte zur Verfügung, um Musikstreaming- und Radiodienste zu betreiben und wird künftig auch das Unterhaltungsangebot Juke! von MediaMarktSaturn beliefern.

Wolfgang Kirsch, COO von MediaMarktSaturn, erklärte, man wolle gemeinsam mit 7Digital neue Vermarktungsmodelle für das Musikstreaming entwickeln. Laut 7Digital steigt der eigene Umsatz durch die im März angekündigte Übernahme im laufenden Jahr um etwa 5 Millionen Pfund. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen 11,9 Millionen Pfund umgesetzt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/DJN/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2017 05:15 ET (09:15 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.