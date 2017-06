Essen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ballonblumen, Gartenhortensien und Glockenblumen spielen diese Saison die Hauptrolle im sommerlich gestalteten Outdoor-Bereich. Mit ihren charakteristischen Blüten und ihrem frischen Erscheinungsbild versprühen sie pure Lebensfreude. In trendigen Töpfen in Szene gesetzt, laden sie dazu sein, die langen Sonnentage im Freien zu verbringen.



Sommerzeit ist Draußen-Zeit. Ein stimmig gestalteter Außenbereich bietet die ideale Voraussetzung für viele gemütliche Stunden im Freien. In Gesellschaft von Sommerblühern wie Ballonblumen, Gartenhortensien und Glockenblumen lassen sich sonnige Tage im eigenen Garten unbeschwert genießen. Platziert in den richtigen Töpfen, entfalten die Pflanzen ihre bestmögliche Wirkung und verwandeln das Outdoor-Wohnzimmer in eine echte Wohlfühloase. Die unverkennbaren Blüten von Gartenhortensien kommen in schlichten Steintöpfen am besten zur Geltung. Die bonbonfarbenen, kugelrunden Hortensien-Blüten entfalten ihre Strahlkraft in dezenten Töpfen in Naturtönen wie Grau oder Sandfarben. Ideale Gegenspieler für die sternförmigen Blüten der Ballonblume in kräftigem Violett sind Steingefäße in Anthrazit. Weiße oder rosafarbige Exemplare dürfen auch gern in etwas auffälligeren Töpfen in zartem Mintgrün mit Oberflächenstruktur platziert werden.



Hoch hinaus geht es für die Glockenblume in hängenden Töpfen im trendigen Industrie-Look. Die Gefäße mit natürlicher Patina sind im Handel erhältlich, können aber auch im Nu selbst gestaltet werden. Dazu einfach ausrangierte Konservendosen oder Farbtöpfe aus Weiß- oder Aluminiumblech gründlich auswaschen und anschließend in der Wunschfarbe lackieren. Die an Schnüren befestigten Töpfe werden auf Augenhöhe platziert und ziehen mit den violetten und weißen Blüten der Glockenblume alle Blicke auf sich.



Gartenhortensien bevorzugen einen halbschattigen Standort, Glockenblumen je nach Art sonnig bis halbschattig, blaue Ballonblumen sonnig, weiße und rosablühende präferieren sonnig bis halbschattig. Die Erde im Topf sollte regelmäßig mittels Fingerprobe kontrolliert und sobald die Erdoberfläche abgetrocknet ist, die Pflanze mit Wasser versorgt werden. Bei der Wahl des Standortes ist darauf zu achten, einen windgeschützen Ort auszuwählen.



Übrigens: Alle drei Gartenpflanzen fühlen sich im Winter auch im Innenbereich wohl. Dort blühen sie bei ausreichender Lichteinstrahlung munter weiter und sorgen für Erinnerung an entspannte Sonnenstunden im Garten. Weitere Informationen und Pflegetipps zu Ballonblume, Gartenhortensie und Glockenblume gibt es unter Pflanzenfreude.de und auf www.facebook.de/diepflanzenfreude.



Hochauflösendes Bildmaterial im Sommer-Look finden Sie unter folgendem Link: http://bit.ly/sommer-17



Weitere Bilder und Informationen rund um das Thema Gartenpflanzen finden Sie in der Datenbank "Gartenglück" unter http://blumenbuero.newsroom.eu/gartenglueck.



Abdruck honorarfrei mit Bildquelle "Pflanzenfreude.de", Beleg erbeten.



Über Blumenbüro



Das Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen, gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dass Blumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie auch erfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen und anregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurch trägt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzen zu steigern. www.blumenbuero.de



OTS: Blumenbüro newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81644 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81644.rss2



Pressekontakt: Zucker.Kommunikation GmbH Team Pflanzenfreude.de Torstraße 107, 10119 Berlin Fon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77 Mail: garten@zucker-kommunikation.de Web: www.zucker-kommunikation.de