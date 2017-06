Das US-Militär verliert einen wichtigen Partner im Kampf gegen den IS. Australien will seine Luftangriffe in dem Bürgerkriegsland aussetzen. Der Grund: Moskaus Drohung, US-Jets als mögliche Ziele zu betrachten.

Nach der Drohung Russlands, Flugzeuge der US-Koalition in Syrien als mögliche Ziele zu betrachten, setzt Australien seine Luftangriffe in dem Bürgerkriegsland aus. Die Warnung Moskaus folgte auf den Abschuss eines syrischen Kampfjets durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...