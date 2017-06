Der Chart der Tesla Motors-Aktie (ISIN US88160R1014) deutet Ärger an … da könnte sich eine richtig heftige Korrektur anbahnen. Aber da kommt eine gute, eine sehr gute Nachricht zum rechten Zeitpunkt, die imstande sein könnte, das brisante Chartbild wieder ins Positive zu verkehren: Tesla meldet, dass man kurz davor stehe, eine Vereinbarung mit China zu treffen die es erlauben würde, in China, genauer gesagt in Shanghai, zu produzieren.

Wenn das hinhaut, wäre das eine grandiose Gelegenheit, die Produktion in einem für den Elektrofahrzeuge-Hersteller extrem wichtigen Markt auszubauen. Und auch, wenn von einem Agreement bis zum Produktionsstart Jahre vergehen (wobei Tesla da normalerweise ein atemberaubendes Tempo vorzulegen pflegt), wäre das genau eine von diesen Nachrichten, die verhindern, ...

