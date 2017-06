Die Schweizer Notenbank (SNB) hat ihr Festhalten an der ultralockeren Geldpolitik bekräftigt. "Ein Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik ist für die Nationalbank gegenwärtig kein Thema", sagte SNB-Direktoriumspräsident Thomas Jordan am Dienstag auf einem Kongress in Bern. Die Inflation in der Schweiz sei immer noch äußert niedrig und die...

