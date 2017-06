Berlin (ots) - Laut jüngstem KfW-Gründungsmonitor und GEM-Länderbericht (Global Entrepreneurship Monitor) ist Deutschland, was das Thema Gründungen angeht, beinahe das Schlusslicht unter den vergleichbaren Ländern. Defizite gäbe es insbesondere in puncto frühzeitiger Vorbereitung auf eine unternehmerische Selbstständigkeit, so der Bericht.



Das Gründungsbildungsprogramm "Herausforderung Unternehmertum" der Heinz Nixdorf Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) setzt genau hier an. Unterstützt werden kreative, junge Menschen mit innovativen Geschäftskonzepten, die etwas bewegen und unternehmerische Verantwortung übernehmen möchten. Wer während des Studiums oder der Promotion im Team eine social oder for profit Geschäftsidee erproben und risikolos Erfahrungen als zukünftige Unternehmerin oder als angehender Gründer sammeln möchte, kann sich bis 24.09.2017 bewerben.



Warum lohnt es sich, sich bereits im Studium mit dem Thema Gründung zu beschäftigen?



"Wer träumt nicht davon, selbstbestimmt zu arbeiten, eigene Ideen zu realisieren und etwas auf die Beine zu stellen? Studierende, die eine Unternehmensgründung für sich als berufliche Perspektive entdecken möchten, können dies bei Herausforderung Unternehmertum praktisch ausprobieren. Hierzulande ist die Angst vor einem Scheitern leider noch sehr vorherrschend. Dabei geht es doch als junger Mensch um die Erfahrungen im Leben, die sich letztlich immer auszahlen - egal, ob im klassischen Job später oder als Learning für die nächste Gründung.", ermutigt Oda Henckel, Leiterin des Projekts "Herausforderung Unternehmertum" bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft.



Wo gibt es Unterstützung für angehende Gründerinnen und Gründer?



"Mittlerweile gibt es zahlreiche Angebote wie etwa Gründungsberatungen an Unis oder auch Existenzgründungsdienstleister. Jedoch ist die Kombination aus der Vermittlung von unternehmerischem Knowhow, einer Finanzspritze und einem wertvollen Netzwerk, das, worauf es ankommt. Erst dieses Gesamt-Paket legt das Fundament für ein erfolgreiches Start-up", erläutert Oda Henckel.



Wer Fragen zu Förderung und Bewerbung oder im Umfeld von studentischer Gründungsbildung hat, dem stehen Oda Henckel und ihr Team von "Herausforderung Unternehmertum" gerne mit Rat und Tat zur Seite.



Informationen zur Bewerbung: www.herausforderung-unternehmertum.de/bewerbung



Geförderte im Kurzvideo: https://youtu.be/IFW26rabkj4



Bildmaterial: http://bit.ly/Bewerbung_Start-up-Förderprogramm



OTS: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67067 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67067.rss2



Pressekontakt: Susanne Biringer, Referentin Kommunikation, Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-15, Mail: s.biringer@sdw.org