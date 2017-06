Annweiler (ots) - Alle sechs Sekunden stirbt ein Kind noch vor seinem fünften Geburtstag. Die meisten dieser Todesfälle ereignen sich in Entwicklungsländern und wären leicht vermeidbar. Millionen von Leben könnten gerettet werden, indem man Müttern, die weder lesen noch schreiben können, ganz einfaches Basiswissen zum Thema Gesundheit vermittelt. Aber wie erreicht man dieses Ziel in abgelegenen Regionen ohne Zugang zu Elektrizität? Die Antwort kommt aus Deutschland und lautet: mit einem robusten, solarbetriebenen MP3-Player.



Der sogenannte MP3forLife-Player des gemeinnützigen Unternehmens URIDU (www.uridu.de) enthält über 400 wichtige Fragen und Antworten zu Themen von Gesundheit und Ernährung bis hin zu Familienplanung und Kinderpflege. Die Texte werden mit Hilfe von über 10.000 Freiwilligen aus mehr als 100 Ländern im Rahmen eines einzigartigen Crowdsourcing-Projekts in die jeweils benötigte Sprache übersetzt. Danach werden sie von Muttersprachlerinnen aufgenommen. Lokale Organisationen kümmern sich schließlich um die kostenlose Verteilung der MP3forLife-Player an die Landfrauen vor Ort.



"Wir haben den MP3forLife Player speziell für Frauengruppen entwickelt - er fördert den Austausch und die gegenseitige Unterstützung", erklärt Felicitas Heyne, Psychologin und Gründerin von URIDU. "Wir wollen analphabetischen Frauen aus ländlichen Gebieten ein Grundwissen vermitteln, aber wir wollen auch den Teamgeist zwischen ihnen wecken. Sie sind der Schlüssel zu positiven Veränderungen in ihren Ländern. Wo Frauen gefördert werden, setzt sich eine positive Spirale in Gang: Gesundheit und Bildung verbessern sich, die Bevölkerungszahl stabilisiert sich und die Wirtschaft wächst."



Der MP3forLife-Ansatz ist bereits erfolgreich in Tansania in Zusammenarbeit mit dem nationalen Ministerium für Gesundheit und Soziales implementiert worden. Weitere ostafrikanische Länder folgen diesem Beispiel.



Über URIDU: URIDU ist ein gemeinnütziges deutsches Unternehmen, das Landfrauen in Entwicklungsländern mit solarbetriebenen MP3-Playern und mobilen Webinhalten mehr Unabhängigkeit verleiht.



Pressekontakt: Name: Marcel Heyne Telefon: +49 6346 928 0600 eMail: press@uridu.org Press Kit: www.uridu.de/press