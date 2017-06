Unterföhring (ots) -



Eine Achterbahn, ein Abgrund und viel Adrenalin: Die "Global Gladiators" spielen diese Woche das bislang vielleicht spektakulärste Spiel. Mitten im Ugab-Tal in Namibia fahren die Gladiatoren auf einer Mini-Achterbahn dem Abgrund entgegen. Adrenalin pur! Wer fliegt bei diesem Spiel in die Tiefe? In Team Blau spielen Nadine Angerer, Oliver Pocher, Mario Galla und Pietro Lombardi die "Free Fall"-Challenge. Team Rot (Lilly Becker und Raúl Richter) kämpft diesen Donnerstag, 22. Juni 2017, bei "Global Gladiators" um 20:15 Uhr auf ProSieben nur noch zu zweit.



Pietro Lombardi leidet unter Höhenangst: "Ich habe den Helikopter gesehen - also wieder was mit Höhe. Das bedeutet viel Überwindung für mich." Raúl Richter: "Ich habe so keine Lust, aber ich muss es tun. Ich bin klitschnass, aber ja, ich mach's. Ich bin jetzt 30, da gibt's kein Kneifen mehr!" Tritt Pietro zum "Free Fall" an und kann für sein Team Punkte holen?



"Global Gladiators", am 22. Juni 2017 um 20:15 Uhr auf ProSieben



