Autofreaks stehen auf JP Perfomance, Fashionistas schauen BibisBeautyPalace und Nachrichten-Interessierte halten sich mit spiegel tv auf dem neuesten Stand. Jede Branche hat ihren eigenen Lieblings-Channel auf YouTube. Die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor haben erstmals analysiert, welche deutschen YouTuber am erfolgreichsten sind. Datenbasis für die Analyse sind 2.000 deutschsprachige Kanäle.



Am beliebtesten im Bereich Sport ist der Fußball-Kanal freekickerz, Kochfreaks lassen sich von den Videos der YouTuberin Sally (Sallys Welt) inspirieren. Auf den ersten Platz im Bereich Technologie schaffte es der Kanal von PC Welt. Digster Pop ist die erste Anlaufstelle für alle, die sich für die neuesten Trends und News im Bereich Pop-Musik interessieren.



Insbesondere in Hinblick auf eine junge Zielgruppe müssen PR-Profis die relevantesten YouTuber ihrer Branche kennen. Daher hat Faktenkontor den sogenannten YouTuber-Relevanzindex entwickelt. Die Untersuchungsmethode berücksichtigt unter anderem die Anzahl der eingestellten Videos, die Anzahl der Abonnenten und der Gesamtaufrufe sowie den prozentualen Zuwachs der Aufrufe insgesamt und pro Video in den letzten 30 Tagen.



Deutschlands wichtigste YouTuber im Detail:



Animation: Herr Bergmann https://www.youtube.com/user/HerrBergmannLP



Automobil: JP Performance https://www.youtube.com/user/JPPGmbH



Beauty & Fashion: BibisBeautyPalace https://www.youtube.com/user/BibisBeautyPalace



Comedy: Simon Desue https://www.youtube.com/user/HalfcastGermany



Film & Unterhaltung: Made my Day https://www.youtube.com/user/nullkomma5er2



Gaming: Gronkh https://www.youtube.com/user/Gronkh



Kochen & Gesundheit: Sallys Welt https://www.youtube.com/user/sallystortenwelt



Menschen & Blogs: Julienco https://www.youtube.com/user/juliencotv



Musik: Digster Pop https://www.youtube.com/user/DigsterHitsChannel



Nachrichten & Politik: spiegel tv https://www.youtube.com/user/spiegeltv



Sport: Freekickerz https://www.youtube.com/user/freekickerz



Technologie: PC-WELT https://www.youtube.com/user/PCWELT



Wissenschaft & Bildung: Galileo https://www.youtube.com/user/GalileoOffiziell



Datenbasis: 2.000 Channels auf YouTube Zeitraum der Untersuchung: Januar 2017 Untersuchungsmethode: YouTuber Relevanzindex von Faktenkontor



