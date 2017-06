Unterföhring (ots) -



- Über 1.000 Filme bis Ende des Jahres mit rund 30 neuen Titeln pro Monat - Sky Kunden können mit Sky Store die neuesten Filme direkt nach dem Kino kaufen und sofort ansehen - bis zu zwei Wochen vor DVD-Start - Zusätzlich zur sofort verfügbaren digitalen Fassung wird eine DVD oder Blu-ray direkt nach Hause geschickt - ohne Versandkosten - Exklusive Blockbuster wie "John Wick: Kapitel 2", "T2 Trainspotting", "Logan - The Wolverine" (29.6.) und "Die Schöne und das Biest" (28.7.) kaufen oder leihen und gleich auf dem Sky+ Receiver, im Web oder über App genießen



20. Juni 2017 - Mit dem Slogan "Sofort. Überall. Für immer." startet Sky heute Sky Store in Deutschland und Österreich. Damit erweitert Sky sein bisheriges Angebot an einzeln abrufbaren Filmen (zuvor Sky Select). Sky Store bietet Abonnenten ein noch größeres Angebot an Filmen direkt nach dem Kino und das bereits bis zu zwei Wochen vor DVD- oder Blu-ray-Start. Die Filme können sie damit nicht wie bisher nur leihen, sondern auch kaufen. Zusätzlich zur digitalen Version erhalten Abonnenten per Post automatisch wahlweise eine DVD oder Blu-ray direkt nach Hause geschickt, grundsätzlich ohne extra Versandkosten.



So haben Sky Filmfans schnell Zugriff auf exklusive Blockbuster wie "John Wick: Kapitel 2", "T2 Trainspotting", "Logan - The Wolverine" (29.6.) und "Die Schöne und das Biest" (28.7.). Alle Filme können bequem mit der Fernbedienung des Sky+ und Sky+ Pro Receivers sowie im Web bestellt und sofort angeschaut werden. Auch für unterwegs bieten die Sky Store Apps auf iOS- oder Android-Smartphones und -Tablets die Möglichkeit, die persönliche Filmsammlung immer dabei zu haben. Sobald die DVD oder Blu-ray veröffentlicht wurde, halten Kunden auch die dazugehörige DVD oder Blu-ray in ihren Händen.



Egal auf welchem Gerät der Film gestartet wurde, er kann auf dem jeweils anderen Gerät nahtlos weitergesehen und mit der App sogar zur Offline-Nutzung heruntergeladen werden. Sky Abonnenten haben mit Sky Store die Wahl, ob sie einen Film leihen (zuvor Sky Select) oder digital kaufen, sofort ansehen und innerhalb von wenigen Tagen den Film als DVD oder Blu-ray im Briefkasten haben. Darüber hinaus können Filmfans viele Blockbuster bereits parallel zum Kinostart vorbestellen und sofort ansehen, sobald der Film verfügbar ist. Mit Sky Store und Sky Cinema untermauert Sky seine Position als erste Adresse für Filmfans in Deutschland und Österreich.



Dr. Malte Probst, Senior Vice President Programming Operations & Transactional Business bei Sky Deutschland: "Sky Store ist die perfekte Möglichkeit, unseren Kunden eine noch größere Auswahl an Filmen direkt nach Kinoauswertung anzubieten. Sie können diese weiterhin leihen, nun aber auch bequem kaufen, sofort ansehen und bekommen obendrein noch eine DVD oder Blu-ray versandkostenfrei nach Hause geliefert. Das ist ein einzigartiges Geschäftsmodell. Bei uns haben Kunden immer die Wahl, wie sie unsere Inhalte am liebsten sehen möchten. Wir wollen ihnen die besten Filme jederzeit verfügbar machen und bis zum Ende des Jahres den Umfang von Sky Store auf über 1.000 Inhalte erhöhen. Deswegen haben wir umfangreiche Vereinbarungen mit wichtigen Partnern wie Constantin, Disney, Fox, Paramount, Sony, Studiocanal, Tele München Gruppe und Universal zum Start des Sky Store getroffen und arbeiten weiter daran, das Angebot sinnvoll zu erweitern."



Sky Store ist auf dem Sky+ oder Sky+ Pro Receiver über die blaue Taste der Fernbedienung abrufbar, im Web unter www.skystore.de sowie als App im Apple App Store und im Google Play Store.



Mit Sky Select sehen Kunden weiterhin live Pay-per-View Events wie Fußball, WWE, Konzerte oder Boxen. Über die linearen Pay-per-View-Sender (Sky Select) können sie nach wie vor auch Filme zu festen Startzeiten bestellen und einmal anschauen.



Mehr Informationen zum Sky Store finden Kunden unter www.sky.de/skystore.



Sky Store Programmhighlights Juni & Juli:



- "John Wick: Kapitel 2" - "T2 Trainspotting" - "Logan - The Wolverine" (29.6.) - "Die Schöne und das Biest" (28.7.) - "Resident Evil: The Final Chapter" (22.6.) - "Ghost in the Shell" (27.7.) - "Boss Baby" (27.7.) - "A Cure for Wellness" (27.7.) - "Manchester by the Sea" - "Life" (23.7.) - "Mein Blind Date mit dem Leben" (27.6.) - "Die Frau im Mond - Erinnerung an die Liebe" (6.7.) - "Power Rangers" (24.7.)



