Frankfurt - In den vergangenen Jahren haben sich Exchange Traded Funds (ETFs) bei Anlegern großer Beliebtheit erfreut, so die Deutsche Börse AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der jüngste Monatsbericht von Clearstream belegt die starke Nachfrage nach diesen passiv verwalteten, flexiblen und extrem vielseitigen Instrumenten, die den Bedürfnissen eines Anlegerkreises mit zunehmender Finanzmarkterfahrung gerecht werden.

