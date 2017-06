Stuttgart - Der LBBW Renten Euro Flex (ISIN DE0009766964/ WKN 976696) investiert schwerpunktmäßig in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten, so die Experten von LBBW Asset Management.Es würden überwiegend Wertpapiere mit guter Bonität erworben, zudem könnten "Non Investment Grade"-Anleihen beigemischt werden. Zur Ertragsoptimierung werde zum einen auf das gesamte Spektrum der unterschiedlichen Anleiheklassen zurückgegriffen, zum anderen werde die durchschnittliche Restlaufzeit der Wertpapiere im Fonds fortlaufend an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Das Fondsmanagement investiere insbesondere in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefen. Eine aktive Risikostreuung werde durch Investitionen in eine Vielzahl von Anleihe-Emittenten erreicht.

